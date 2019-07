Via Verdi Online, l’arredo urbano interattivo in centro storico

L’AQUILA – Presentato l’arredo urbano di Via Verdi, un progetto moderno in pieno centro storico

«Un progetto di arredo urbano nel cuore del centro storico dell’Aquila, in via Verdi. Una seduta dinamica ed interattiva di 30 metri, – spiega l’architetto Giuseppe Cimmino – un luogo di sosta con alberi, luci, Wi-Fi free e la possibilità di ricaricare cellulari e tablet. Un ulteriore esempio che coglie l’occasione drammatica del sisma per scoprire e creare spazi di rigenerazione urbana a disposizione della comunità».