Siringhe e degrado in Via Giovanni Di Vincenzo

L’AQUILA – Ancora degrado nel parco di Via Giovanni Di Vincenzo, la denuncia di un lettore

«Ancora una volta – racconta al ilCapoluogo.it un lettore – mi sono trovato di fronte ad una situazione pericolosa e disgustosa. Mentre portavo a spasso il cane, come ogni pomeriggio, per poco non ho calpestato due siringhe buttate e nascoste tra l’erba del parco verde che c’è qui, alla fine di Via Giovanni Di Vincenzo».«Non se ne può più».

