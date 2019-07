Bellissimo gattino all’Aquila cerca casa.

Questa mattina è stato trovato in zona San Sisto all’Aquila un piccolo gattino dal pelo lungo bianco e rosso con dei bellissimi occhi azzurri. Il gattino è buonissimo, si lascia prendere e coccolare. Per chi ne fosse il proprietario o per chi volesse adottarlo, si possono chiamare i numeri: Chiara 3409554193 e Arianna 3200582552.