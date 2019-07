Fossa, via Petrocco chiusa da 4 anni

Via Petrocco è la strada comunale che da Fossa Osteria porta a Sant’Eusanio Forconese ed è chiusa ormai da 4 anni.

E questo è un dato di fatto; resta da chiarire come mai, nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione comunale e del sindaco Fabrizio Boccabella, che aveva promesso la riapertura entro la fine del 2018, ancora non ci sia una data certa.

La chiusura si era necessaria per consentire la ristrutturazione di un aggregato danneggiato dalla furia del sisma del 6 aprile 2009.

Una chiusura che aveva creato non pochi disagi ad alcuni residenti tanto che negli ultimi mesi una delle famiglie che viveva nei pressi della strada e che poteva uscire solo con non poche difficoltà, ha deciso di lasciare la propria abitazione e trasferirsi altrove.

Un passaggio pedonale c’è e passa da via Osteria, ma non è facile da praticare, perchè bisogna percorrere un bel pezzo di strada e con la spesa, la legna o il pellet in inverno non è facile, specie se chi ci abita non ha più 20 anni.

Il Capoluogo.it ha provato a sentire i residenti rimasti, ma senza successo.

A questa spiacevole situazione, si aggiunge l’incuria del tempo ed un certo degrado.

Negli anni il tratto di strada chiusa è diventato una specie di discarica, con erba altissima, materiali di recupero edili buttati e fino a poco tempo c’erano anche residui di alcuni fuochi, accesi proprio per smaltire gli ingombranti.

Tubi arrugginiti e vecchi mobili, gettati probabilmente dalle case da ristrutturare.

Siamo ad agosto quasi, ben oltre le rassicurazioni fatte mesi fa, si spera, per chi è rimasto lì, che con l’arrivo del prossimo autunno si arrivi a una soluzione con buona pace dei residenti.

Le foto allegate non sono recentissime, ma da quanto riferito alla redazione dai residenti e da persone che gravitano intorno alla zona, nulla sembra essere cambiato dalla scorsa estate.

Non si tratta comunque dell’unica strada chiusa a Fossa, anche la sp 36, che si trova proprio lì vicino, è chiusa da 10 anni, costringendo i residenti a una tortuosa gimkana tra i campi.