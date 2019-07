Enrico Mentana a Campo Imperatore, pranzo ad alta quota

GRAN SASSO – Enrico Mentana a pranzo sul Gran Sasso, Campo Imperatore resta una tappa ambita per le giornate fuori porta di tanti personaggi pubblici in cerca di refrigerio

Politici, vip, autorità e giornalisti. Sono in tantissimi i personaggi pubblici che scelgono Campo Imperatore ed il Gran Sasso per passare un sabato o una domenica in montagna, al fresco, in fuga dal caldo torrido della Capitale ed al riparo dai riflettori sempre accesi. Oggi è stato il turno di Enrico Mentana, volto noto in tutto lo stivale e giornalista di fama internazionale.

Mentana sul Gran Sasso

Enrico Mentana è stato fotografato mentre pranzava in un tavolo riservato de Lo Zio, che con i suoi 2.115 mslm detiene il record di Ostello più alto d’Europa.

E su instagram il Direttore posta la piana di Campo Imperatore