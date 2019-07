Sara Luce e Federico, chi sono Dama e Giovin Signore della Perdonanza 2019

L’AQUILA – Sara, 17 anni, bionda, occhi profondi ed emozionati. Federico, 24 anni, giovane ma già testimone di una storia che ha buttato giù una città. Sono loro i volti del corteo del perdono della 725esima Perdonanza.

Questa mattina la presentazione del Giovin Signore e della Dama della Bolla, protagonisti del corteo del perdono nella Perdonanza 2019.

“Abbiamo scelto loro – ha esordito il sindaco Biondi – perché a dieci anni dal sisma loro sono il simbolo dell’attaccamento alla propria città, rappresentano una rinascita possibile e già ben visibile. Il ricordo della tragedia del 2009 resta, ma deve trasformarsi, come ho avuto più volte l’occasione di sottolineare nel corso degli eventi per il decennale”.

I volti del futuro, quindi, per il futuro dell’Aquila, una città che i giovani ragazzi non hanno avuto modo di vivere a pieno, proprio perché spazzata via dal sisma del 6 aprile 2009, ma ora rinata, anche sotto i loro occhi.

Sara Luce Cruciani, la dama della Bolla

“Quando ho saputo di essere stata scelta per vestire gli abiti della dama sono rimasta incredula. Penso sia un ruolo anche pià grande di me e mi auguro di essere all’altezza”. È umile ed emozionata la piccola Sara, nata a L’Aquila nel 2002. Ha frequentato la scuola dell’infanzia e il primo anno delle elementari fino al 6 aprile, quando il terremoto ha messo sottosopra la sua vita e quella dell’intera città. Attualmente frequenta l’Itis ed è una grande appassionata di break dance. La foto abbracciata a sua madre, che la ritrae nel giorno del sisma, fa il giro del mondo, diviene il simbolo e l’immagine per eccellenza della resistenza.

C’è forse un segno voluto lanciare dal destino nel suo secondo nome, una Luce che, nonostante tutto – il pericolo corso, gli anni lontani, trascorsi a Pineto, quella paura che ti segna per sempre, – la sua strada continua a brillare e illuminerà il corteo della 725esima Perdonanza.

Federico Vittorini, il Giovin Signore

Quel destino che “Nessuno di noi conosce, ma che dobbiamo affrontare consapevolmente e consapevoli che tutto può succedere. Soprattutto, poi, bisogna essere forti e non piangersi addosso, ma guardare avanti”. Ha guardato avanti e alla vita che restava, dieci anni fa come oggi, Federico Vittorini. Lui, 24 anni, studente di Filosofia e Teoria dei Processi Comunicativi dell’Univaq, ha saputo guardare avanti, oltre le gru, le macerie e le crepe di un ricordo indelebile. Musicista per passione, membro del gruppo ‘Lingue’, sta lavorando al suo secondo album.

E parlando a cittadini e stampa che hanno riempito la sala dedicata alla Perdonanza, al secondo piano di Palazzo Fibbioni, sembra quasi cantare un amore incondizionato per la sua città. Un amore che non tiene solo per sé: Federico è anche impegnato nel sociale, dal 2010 è anche clown con esperienza nei team di Patch Adams, in ospedali, orfanotrofi e centri di riabilitazione.

Saranno loro la forza della rinascita nella Perdonanza, perché L’Aquila, si sa, si rialza sempre.