L’Aquila, Chiara Mancinelli entra in Consiglio comunale

Dopo la nomina ad assessore della consigliera Maria Luisa Ianni, entra in Consiglio comunale Chiara Mancinelli.

Il Consiglio comunale si riunirà lunedì 29 luglio, alle ore 9, nell’aula “Tullio De Rubeis” della sede comunale di Villa Gioia, in seduta straordinaria di prima convocazione. L’ordine del giorno della seduta prevede, in apertura dei lavori, l’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e incompatibilità, nonché la convalida, della consigliera comunale Chiara Mancinelli, che subentrerà a Maria Luisa Ianni, nominata assessore.

All’attenzione del Consiglio anche la proposta deliberativa contenente la variazione di assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri in relazione al bilancio di previsione 2019-2021 dell’ente, la presentazione della parte descrittiva della sezione strategica e operativa del Documento unico di programmazione 2020-2022 (Dup) da parte della giunta comunale e l’istituzione della “Commissione di indagine sull’evoluzione del patrimonio immobiliare dal 2009 ad oggi e sull’utilizzo dei fondi relativi al cosiddetto 4 per cento”. I lavori proseguiranno con la designazione del delegato del Comune dell’Aquila per il Consiglio di amministrazione del Convitto nazionale “Domenico Cotugno” e con la discussione sulla proposta deliberativa riguardante l’eliminazione di un graficismo dalla cartografia, riferito ad un’area in località Coppito.

L’eventuale seduta di seconda convocazione è prevista per mercoledì 31 luglio, sempre alle ore 9.