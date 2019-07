Degrado al Terminal Collemaggio: al Comune la gestione dopo Ferragosto

Segnalazioni su disservizi e degrado al terminal bus di Collemaggio, ma il Comune rientrerà in possesso effettivo della struttura solo dopo Ferragosto.

«Terminal bus “Natali” da terzo mondo: biglietteria chiusa, bar chiuso, sporcizia. Io sono di L’Aquila e mi vergogno principalmente per i turisti». Così la segnalazione di degrado giunta a #dilloalcapoluogo.

Il problema, però, risiede nel fatto che il Comune – dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che ha respinto la richiesta sospensiva M&P contro il provvedimento di revoca della concessione del parcheggio di Collemaggio e degli altri parcheggi sul territorio comunale – non è ancora rientrato fisicamente in possesso della struttura. Come spiegato dall’assessore Carla Mannetti al Capoluogo.it, infatti, il 22 luglio si è tenuto il primo incontro tecnico – aggiornato agli inizi di agosto – per la predisposizione del cosiddetto verbale di consistenza, per il “passaggio di consegne”, che presumibilmente si farà dopo Ferragosto. Da lì, la gestione provvisoria da parte del Comune, con il coinvolgimento dell’AMA, e poi il bando per il nuovo affidamento.

«L’obiettivo del Comune – ha sottolineato al microfono del Capoluogo.it l’assessore Mannetti – è di rendere fruibile un’infrastruttura strategica che dev’essere rimessa a disposizione della città».