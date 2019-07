Avezzano, tamponamento a catena su via Roma

AVEZZANO – Paura su via Roma, ad Avezzano, per un tamponamento a catena, in prossimità del passaggio a livello.

Quattro le auto coinvolte. Sul posto una pattuglia della Polizia Municipale di Avezzano, per i rilievi del caso. Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro.

Necessario anche l’intervento del personale del 118 per trasportare le persone coinvolte nel tamponamento in Pronto Soccorso, all’Opsedale San Filippo e Nicola di Avezzano. Stando alle prime informazioni rilasciate non dovrebbero esserci feriti gravi.

Traffico bloccato in entrambe le direzioni. Code di auto ferme in attesa del ripristino della regolare viabilità.

In aggiornamento.