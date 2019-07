Asl L’Aquila, in arrivo il nuovo manager

L’AQUILA – È ormai questione di giorni la nomina del nuovo manager delle Asl di L’Aquila e Chieti. Marsilio: «Sono in corso le procedure secondo legge».

«La sanità a L’Aquila non interessa alla Regione: perché non viene ancora nominato il manager della ASL Avezzano -Sulmona – L’Aquila?». Così in un comunicato il consigliere comunale dell’Italia dei Valori, Lelio De Santis, che ha sollecitato a riguardo il governo regionale. «Sono passati mesi dalla fine del mandato dell’ex manager, Rinaldo Tordera, mandato via senza un grazie per la sua positiva attività, ma il ruolo di manager rimane scoperto e le veci sono assicurate dal Direttore sanitario, dott.ssa Santini. Capisco le ragioni della politica ed i tempi della mediazione fra i partiti che governano la Regione, ma con la sanità e la salute dei cittadini non si può scherzare e nessuna ragione può consentire che l’Azienda pubblica che assicura il servizio sanitario ad un territorio molto vasto, come quello della provincia dell’Aquila, rimanga senza guida per tanti mesi».

Sentito a riguardo, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, è stato lapidario: «Sono in corso le procedure secondo legge», ha dichiarato al Capoluogo.it. Per quanto riguarda i tempi, però, Marsilio ha assicurato che la nomina avverrà «tra qualche giorno».

Dopo la presentazione alla V Commissione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, illustrato ieri dall’assessore Nicoletta Verì, i tempi sono ormai maturi anche per la nomina del nuovo manager Asl, dopo la riapertura dei termini per l’eliminazione dal bando dei limiti di età.