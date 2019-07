6 marescialli dei Carabinieri Forestali in servizio in Abruzzo e Molise

Giuramento dei primi marescialli del ruolo Forestale

Ci saranno sei Marescialli Carabinieri Forestali in servizio in Abruzzo e Molise a rafforzare i presidi sul territorio.

L’Aquila, 26 luglio 2019 – A seguito del primo corso di qualificazione, tenutosi presso la Scuola Carabinieri Brigadieri e Marescialli di Velletri prima e presso la Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale poi, sei marescialli dei Carabinieri Forestali tornano in Abruzzo e Molise, a rafforzare il presidio a tutela del patrimonio naturalistico e della collettività, presso il Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia, la Stazione Carabinieri Forestale Torella del Sannio (CB), della Stazione Carabinieri Tagliacozzo (AQ), il Gruppo Carabinieri Forestale di Campobasso, la Stazione Carabinieri “Parco” Castel del Monte (AQ) e la Stazione Carabinieri Forestale Sulmona.

Nella mattina di oggi, 26 luglio, nel giuramento presso il Comando Regione Carabinieri Forestale

“Abruzzo e Molise” in L’Aquila, davanti al Comandante, Generale di Brigata Giampiero

Costantini, e alla presenza dei Comandanti dei Gruppi/Reparti ai quali sono stati destinati,

i sottufficiali hanno dichiarato il loro solenne impegno di fedeltà alla Repubblica Italiana e

ai doveri dello Stato.