Solidarietà, il dono dei ragazzi de ‘Ju Parchetto’ per Pediatria

Oggi, giovedì 25 Luglio, l’Associazione giovanile aquilana “Ju Parchetto Con Noi”, ha suggellato con una breve cerimonia la donazione di materiale ospedaliero al reparto di Pediatria dell’Ospedale “San Salvatore” dell’Aquila.

«La cifra (750€), raccolta in occasione dell’evento benefico “Noi per VOI”, dello scorso 8 Giugno al Palazzetto dei Nobili, è stata utilizzata per l’acquisto di immobilizzatori per arti e seggioloni pappa, materiale, richiesto dal reparto, utile al miglioramento della permanenza dei bambini ricoverati.» raccontano emozionati il presidente e il vicepresidente dell’associazione Ju Parchetto Con Noi, Mirko Ludovisi e Manuel De Libero.

«Dobbiamo ringraziare lo scrittore Matteo Grimaldi, per aver messo a disposizione delle copie del suo libro “La Famiglia X”, l’Associazione culturale Fr.Azioni Fra.Intese e tutte le persone che hanno contribuito con una donazione per il raggiungimento di questo grande risultato.»

La dottoressa Gabriella Bottone ha ringraziato l’Associazione “Ju Parchetto Con Noi” per aver donato al reparto il materiale, che sarà di certo utile ai piccoli pazienti e al personale, nello svolgimento delle proprie mansioni quotidiane.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato i colorati personaggi di Manamanà con uno spettacolo dedicato ai bambini.