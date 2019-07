L’Aquila, l’Info Point si sposta temporaneamente a Piazza Duomo

A partire dalla giornata di domani, venerdì 26 luglio, il servizio di Info Point, attualmente erogato nella struttura comunale situata in piazza Battaglione Alpini (Fontana Luminosa), verrà transitoriamente fornito nel welcome point di piazza Duomo.

La soluzione si è resa necessaria al fine di consentire l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione della struttura comunale della Fontana Luminosa e riguarderà il tempo strettamente richiesto per la ultimazione degli stessi.

“Come reso noto – ha dichiarato l’assessore al Turismo Fabrizia Aquilio – gli interventi di rifacimento dell’ormai obsoleta struttura comunale di piazza Battaglione Alpini sono necessari per dotare la nostra città di uno spazio adeguato e funzionale a garantire la erogazione di un servizio, quale quello di informazioni, accoglienza e assistenza turistica, fondamentale e strategico. Proprio per tale ragione – ha prosgeuito l’assessore – abbiamo individuato una soluzione ottimale per consentirne il regolare svolgimento anche in questa fase, in considerazione del periodo estivo e delle maggiori presenze turistiche, all’interno di una struttura recentemente rinnovata. Il servizio tornerà nella sede originaria a breve, non appena verranno ultimati i lavori, per i quali non sono peraltro richieste tempistiche lunghe. Ringrazio la società Abruzia e il suo legale rappresentante Luca Bergamotto, per la disponibilità accordata nel voler concedere la struttura a titolo gratuito, consentendoci così, a fronte di altre soluzioni individuate dal nostro assessorato, di poter fruire di una collocazione strategica per la erogazione del servizio”.