Avezzano, tempi di commissariamento: cosa va avanti e cosa no

Una fase che seguirà quella di stasi, soprattutto in relazione alla continuazione di numerosi progetti avviati dall’amministrazione De Angelis. L’impasse c’è stata e si è vista.

A confermare a chiare lettere il concetto è lo stesso Mauro Passerotti, commissario prefettizio della città di Avezzano.

Terminato il cantiere del tratto pedonalizzato di via Corradini, allora, Avezzano, città che cambia, nelle ultime settimane è cambiata meno. Una tendenza, però, che sembra avere durata breve. L’inversione potrebbe esserci prima del previsto, grazie all’approvazione del bilancio, sotto commissariamento. Quel bilancio che aveva finito rendere irrimediabilmente zoppo il governo cittadino.

Il commissario ad acta Mauro Passerotti annuncia il nuovo passo dell’attività amministrativa’ di Avezzano, non perdendo l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

“Ho constatato un bombardamento ingiustificato . Vorrei far notare che siamo sulla strada del miglioramento. Ad esempio posso affermare che già, ad oggi, il dialogo è robusto tra le parti. Pian Piano risolveremo tutto: i progetti già avviati si sbloccheranno . Al di là della prossima inaugurazione del parco giochi, però – tra i lavori da terminare – ciò che più mi preoccupa è l’assestamento, economico e non solo. Ci sono delle scadenze da rispettare, prima quelle e solo dopo tutto il resto”.

Un resto che includerà, ovviamente, uno dei progetti principali dell’Avezzano che sarà, lanciato dall’amministrazione De Angelis nell’ottica del piano ‘La città bella‘. Si tratta della riqualificazione di Piazza del Mercato che trasformerà integralmente l’intera area cittadina. Il progetto, in questo caso specifico, dovrà attendere, però, la revisione, da parte del commissario ad acta, della relazione degli esperti sulla questione del taglio degli alberi storici. Presa visione dello stato degli alberi il dottor Passerotti deciderà, di conseguenza, come procedere. Il commissario, però, è perentorio nell’affermare che:

“Il progetto potrà, sì, essere rivisto, ma nelle forme e nei modi congrui, rispettando un contratto già in essere, approvato, appaltato, con la consegna dei lavori alla ditta. C’è stato il tempo sufficiente per effettuare le verifiche sullo stato degli alberi, da più parti richieste. Probabilmente qualcosa si salverà e qualcosa no. Lo diranno i risultati, che quanto prima avremo la premura di comunicare. Chiedo alla città di avere pazienza e, per quanto, possibile, lo chiedo anche alla stampa”