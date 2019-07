Cambio al vertice societario per l’Amiternina Scoppito. Renato Sebastiani è il nuovo presidente.

Ieri si è riunito il direttivo varando la nuova composizione societaria, in vista della prossima stagione sportiva 2019/2020.

Nominato presidente Renato Sebastiani, mentre risultano particolarmente preziosi, in ottica rinnovamento, gli ingressi societari di Maurizio Colantoni, il quale assumerà la carica di vice-presidente, Luciano Bafile, Massimiliano Bizzini e Andrea Cicolani, tutti e tre nel ruolo di consiglieri del direttivo.

Per Colantoni si tratta, in realtà di un gradito ritorno. Tutti ricordano gli anni da ex presidente dell’Amiternina Scoppito.