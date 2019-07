Storicampus, la tappa a Pizzoli: tra storie e musica italiana

PIZZOLI – Partecipazione e condivisione nella tappa a Pizzoli di Storicampus.

L’inziativa, annunciata dal Capoluogo, che si sta svolgendo dal 20 luglio, incentrata su storie e luoghi, con l’obiettivo di rilanciare una terra storica. Oggi Capitignano.

Otto i Comuni coinvolti: Scoppito, Barete, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capitignano, Montereale, Pizzoli e Tornimparte.

Lo scorso 22 luglio la manifestazione è sbarcata a Pizzoli, per condividere la cultura in piazze e vicoli e dare nuovo slancio a un territorio pieno di storia.

Alle ore 10 l’apertura del campus per i ragazzi in Piazza Municipio. Nel pomeriggio il laboratorio narrativi ‘LaboLibro…dalle storie di carta alle storie di vita‘ dedicato ai bambini e curato dal centro culturale Ginzburg. A seguire il Viaggio alla scoperta di Ivan Graziani, spettacolo musicale con Paolo Talanca, Francesco Sbraccia, Luigi Candelori.

Sulla scia della musica è continuato il programma di giornata per Storicampus. Alle 21,30, infatti, lo spazio dedicato ai cantautori italiani, con il concerto ‘Una notte italiana‘ e le esibizioni di: Giuliano Molinari, voce, Giuseppe Signori, chitarra e voce, Diego Colaiuda, fisarmonica e voce, Raffaele Buonomo, violino, Mauro Vaccarelli, basso, Massimiliano Nibid, batteria e percussioni. Gli omaggi al cantautorato italiano, da Dalla a De Gregori, passando per Battisti e Rino Gaetano, hanno chiuso la giornata evento, all’insegna di una condivisione di storie e valori per riscoprire ricchezze vicine ma spesso sconosciute, nell’ottica della missione di una rinnovata valorizzazione.