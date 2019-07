San Giacomo in festa, manutenzione straordinaria nel quartiere

Da alcuni giorni il quartiere di San Giacomo è oggetto di interventi di straordinaria manutenzione in vista della festa del Santo Patrono, prevista per il 28 luglio.

Operai del Settore Opere Pubbliche, Ambiente e dell’ASM sono in piena attività, ognuno per quanto di competenza, per rendere più dignitoso il territorio e in particolari gli spazi che ospiteranno le iniziative ludiche, le celebrazioni civili e quelle religiose.

A questi operai si aggiungono i volontari e i componenti del Comitato promotore della festa, che “ringrazio per l’impegno profuso ai fini dell’organizzazione e per la collaborazione con il Comune”, riferisce in una nota stampa il consigliere Giancarlo Della Pelle.

Tra gli interventi più significativi, quelli di pulizia della fontana di piazza S. Maria del Vasto, nonché di quelle antiche di FonteGrossa e di Carpinello. Da queste ultime, tra l’altro, è tornata a sgorgare acqua sorgiva.

“La città è invitata a prendere parte alle iniziative ludiche e quelle religiose che il Comitato festa e la Parrocchia di San Giacomo hanno organizzato a partire dalla sera di giovedì 25 luglio in piazza Santa Maria del Vasto.”