L’Aquila, approvato piano emergenza esterna Laboratori Gran Sasso e Infn

I Prefetti dell’Aquila e di Teramo, Giuseppe Linardi e Graziella Patrizi, hanno approvato oggi l’aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Il Piano di Emergenza esterna per i laboratori e l’Infn, per la cui elaborazione era stato costituito uno specifico tavolo Interprovinciale, dopo le favorevoli valutazioni del Comitato Tecnico presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e le intese con la Regione e gli Enti Locali interessati, è stato sottoposto ad una previa sperimentazione per posti di comando completa.

Lo stesso Tavolo Interprovinciale ha preso in esame le risultanze della procedura di consultazione della popolazione avviata ai sensi del D.M. 29/09/2016 n. 200, valutando favorevolmente alcune delle osservazioni pervenute.

Il Piano stesso sarà riesaminato, sperimentato e se necessario aggiornato, previa consultazione della popolazione ad intervalli appropriati e comunque inderogabilmente non superiori a tre anni.