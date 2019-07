L’Aquila, addio a Mimmo Bafile

Lutto a L’Aquila, la comunità piange la scomparsa di Mimmo Bafile.

È venuto a mancare Mimmo Bafile, storico dirigente del Pd, già consigliere regionale. «Un maestro – sottolineano da partito – di politica, di stile, di vita: valgano più di tutto la dignità e il coraggio con cui ha affrontato la malattia, la passione che non l’ha mai abbandonato».

«Sono molto addolorato, ma consapevole che gli utimi giorni sono stati di profonda sofferenza» sottolinea al Capoluogo.it il segretario regionale del Pd, Michele Fina. «Ci siamo sentiti più volte e mi ha voluto fare molte raccomandazioni, la principale è stata di ricordare i fatti che hanno attraversato la sua vita politica, le grandi mobilitazioni popolari, ma non per motivi nostalgici. Ha voluto richiamarmi al fatto che la politica dev’essere in grado di mobilitare sentimenti, emozioni e larga partecipazione popolare. Porto con me questa raccomandazione. Mimmo era dirigente severo, anche nei confronti delle giovani generazioni, burbero ma anche molto affettuoso».

«Con Mimmo – aggiunge Massimo Cialente – se ne va una delle figure più lucide e rigorose della storia della sinistra abruzzese. Persona di carattere molto deciso, riusciva a separare il confronto politico dal confronto amicale, di stima e affetto. Era un grande studioso, un maestro per tutti, anche di come si vive la passione politica, con una grande visione rispetto agli obiettivi, rifuggendo sempre da aspetti personalistici. Abbiamo perso molto. Poi naturalmente c’è l’aspetto umano, perchè davvero gli ho voluto un bene dell’anima, anche se quand’ero sindaco mi faceva delle belle cazziate, che però sentivo come se venissero da un padre».