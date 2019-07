L’Aquila 1927 ai tifosi: De Paulis cede il club a Supporters Trust e RBE

“La decisione odierna è derivata dalla necessità di sbloccare lo stallo delle trattative per il passaggio di mano del Sodalizio, che a causa dell’inerzia della politica e di tutti i protagonisti della vicenda rischiava di determinare per l’ennesima volta la nostra scomparsa dal panorama calcistico” si legge in una nota dei tifosi, nuovi proprietari della squadra.

“Siamo consapevoli del fatto che la tifoseria rossoblù con le sue sole forze non è in grado di garantire le risorse economiche per assicurare la rapida risalita della squadra del Capoluogo d’Abruzzo verso le categorie che le competono: per questo è nostra intenzione interloquire già dalle prossime ore con tutti i soggetti che hanno manifestato o stanno manifestando interesse a farsi carico del Club o comunque a fornire il loro contributo alle sorti del calcio aquilano, allo scopo di intraprendere una rapida programmazione della stagione sportiva che dovrà vedere L’Aquila protagonista nel campionato regionale di Promozione”

Poi, la precisazione:

“A tal proposito confermiamo la nostra intenzione di cedere gratuitamente il timone de L’Aquila 1927 con le sole condizioni dell’impegno degli interessati a garantire un’adeguata capacità finanziaria e, tramite un’opportuna forma societaria e le apposite previsioni statutarie, la presenza stabile all’interno della compagine rossoblù della rappresentanza dei tifosi costituita dal Supporters’ Trust L’Aquila me’ a garanzia e salvaguardia dell’identità del Sodalizio e del suo patrimonio immateriale”

L’Aquila 1927, le incognite dopo l’iscrizione

L’iscrizione al campionato di Promozione avvenuta l’ultimo giorno possibile da parte di De Paulis è stato solo uno dei colpi di scena che stanno costellando l’estate dell’Aquila 1927. L’interessamento da parte dei tifosi, per bocca del Supporters’ Trust, è sempre stato limpido e chiaro: già due settimane fa si erano fatti avanti con la proposta di acquisizione del club fatta a De Paulis. In mezzo, il no di Fedeli, riunioni varie e l’interessamento di una cordata di imprenditori locali fra i quali figurava Eliseo Iannini.

Proprio in settimana, secondo fonti vicine all’ambiente rossoblù, sarebbe dovuto avvenire l’incontro per cercare di chiudere, definitivamente, la trattativa di cessione al gruppo imprenditoriale, coordinati da Fabrizio Rossi.

Oggi, invece, la notizia che spiazza: L’Aquila 1927 è in mano ai tifosi rossoblu che stavolta chiedono alla città di muoversi