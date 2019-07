Incidente in via Carabba, auto salta un muretto e finisce nel fosso

L’AQUILA – Incidente stradale tra via Cacchi e via Carabba. Donna perde il controllo dell’auto e finisce in un fosso dopo aver saltato un muretto.

Probabilmente un malore alla base dell’incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio, in via Rocco Carabba, nei pressi dell’ufficio postale.

Un’auto, proveniente da via Cacchi, ha tagliato a velocità sostenuta via Rocco Carabba, finendo per saltare il muretto di protezione e sfondare la rete di recinzione. L’auto si è poi fermata di muso, nel fosso sottostante, in prossimità delle abitazioni.

Alla guida, una donna che è stata trasportata al Pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso. Probabilmente ha avuto un malore, poco prima dell’incidente. Sul posto, anche i vigili del fuoco.