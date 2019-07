L’Aquila, Via Aldo Moro: allarme alta velocità

Dopo via Amiternum anche via Aldo Moro a L’Aquila sembra essere diventata “una pista per l’alta velocità”.

L’allarme arriva da un lettore del Capoluogo.it che si è rivolto alla rubrica “Dillo al Capoluogo” per denunciare come, “anche in via Aldo Moro le macchine sfrecciano ad altissima velocità non curanti dei pedoni”.

Proprio pochi giorni fa, un’altra segnalazione, di una situazione analoga su via Piccinini e via Amiternum.

“Durante il periodo scolastico – precisa il lettore – questa strada è utilizzata anche da tantissimi studenti, ma nessuno sembra preoccuparsi della loro incolumità e siamo stufi del continuo pericolo che incombe quotidianamente anche su noi residenti!”.

“Da alcuni mesi, dopo le 22, addirittura la strada sembra essere una pista automobilistica tra sgommate e folli corse“, continua.

Da qui l’appello a una maggiore responsabilità e senso civico: “questa strada, dove sono avvenuti già diversi incidenti, di cui alcuni anche mortali, non viene presa minimamente in considerazione per applicare dei dissuasori di velocità già in uso in tanti altri posti (Avezzano, Rimini)”.

“Tale condizione è stata segnalata più volte al Comune, ma non abbiamo mai ricevuto risposta né tanto meno si sono presi provvedimenti in merito”, conclude.

