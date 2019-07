L’Aquila, un bando per le iniziative giovanili

È stato pubblicato sull’albo pretorio comunale un bando pubblico per le “Iniziative giovanili 2019”.

Il bando mira a sostenere le associazioni cittadine nella realizzazione di attività educative, artistiche, culturali, sportive, ricreative e interculturali, al fine di favorire il senso d’identità e aggregazione, nonché la partecipazione attiva dei giovani alla vita della comunità.

“In continuità con la proposta di delibera dell’assessore Monica Petrella, approvata dalla Giunta comunale il 15 luglio scorso – ha spiegato l’assessore alle Politiche giovanili Maria Luisa Ianni – oggi pubblichiamo il bando per sostenere le iniziative locali in campo giovanile, con l’intento di finanziare i migliori progetti rivolti ai giovani, che sappiano favorire tra l’altro l’adozione di stili di vita sani, nonché prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza”.

“Possono aderire al bando le associazioni cittadine di volontariato, no profit, culturali, sportive, di promozione sociale, – ha ricordato l’Assessore – con il 60 per cento degli iscritti in età compresa tra i 16 e i 30 anni, anche in partenariato con altri enti o associazioni. Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 20 mila euro e saranno erogate, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, per il cofinanziamento al 50 per cento dei progetti ammessi a contributo e, comunque, nel limite massimo di 3 mila euro a progetto”.

Per partecipare al bando, consultabile al seguente link, bisogna presentare la richiesta di adesione entro il prossimo 20 agosto, inviando la documentazione via Pec all’indirizzo di posta elettronica, protocollo@comune.laquila.postecert.it oppure in formato cartaceo al Protocollo Generale in Via Roma 207/A, entro il prossimo 20 agosto.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune dell’Aquila, ai seguenti recapiti: politiche.giovanili@comune.laquila.it, telefono 0862/645714.