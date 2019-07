Incidente sulla ss17, operati i due feriti

Sono stati operati all’ospedale dell’Aquila i due feriti nell’incidente sulla ss17 tra Poggio Picenze e San Gregorio domenica 21 luglio.

I due viaggiavano su una moto di grossa cilindrata, una Yamaha e stavano tornando da un motoraduno a San Pio delle Camere, quando si sono scontrati con un’automobile.

L’uomo, G.F, è originario della frazione aquilana di Onna, artificiere della Polizia di Stato, in servizio a Roma, temporaneamente trasferito nel capoluogo dopo la nascita di suo figlio di circa due mesi. Dietro di lui c’era la compagna.

Entrambi, arrivati al San Salvatore feriti in modo serio, hanno subito un’operazione alla gambe, ma le loro condizioni non sono gravi.

Come riporta Il Centro, la donna è stata sottoposta a un intervento chirurgico per la ricomposizione di una frattura al femore. Il poliziotto, invece, ha subìto le consegue peggiori, con danni a organi interni e al viso. Nella nottata di ieri è stato operato per diverse ore al San Salvatore ed è in rianimazione, in stato di coma indotto.

Sull’esatta dinamica dell’incidente sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri.