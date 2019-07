Centro storico, l’isola pedonale diventa permanente

Dal 1° agosto isola pedonale in centro storico. L’esperimento si estenderà oltre i mesi estivi.

Prove di pedonalizzazione permanente del centro storico: dal 1° agosto sarà istituita l’area pedonale nel centro storico, ma non varrà solo per il periodo estivo: proseguirà a tempo indeterminato.

«Si tratta di una decisione importantissima dell’amministrazione – ha sottolineato l’assessore Carla Mannetti al microfono del Capoluogo.it – che partirà nelle ore serali, stiamo decidendo se dalle 18 o dalle 19, fino a mezzanotte o l’una. Interesserà il cosiddetto asse centrale, quindi da corso Federico II alla Fontana Luminosa e poi la croce da San Bernardino a piazza Palazzo». Pedonale anche la zona di via Garibaldi, esclusa via Castello.

“L’esperimento a tempo indeterminato” partirà dal 1° agosto prossimo e proseguirà anche dopo l’estate. L’annuncio è stato dato in sede di presentazione della cabina di regia sull’attività amministrativa, durante la quale è stato anche presentato lo studio su attività e parcheggi nel centro storico aquilano. Maggiori dettagli verranno resi noti in conferenza stampa convocata per domani.