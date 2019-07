Asm, al rifugio Montecristo i rifiuti organici diventano una risorsa

L’AQUILA – Firmata la convenzione per la consegna del Decompositore organico al Rifugio Montecristo. Accordo tra Asm, l’azienda AeC e i gestori del Rifugio.

Da un a parte l’Asm non sarà costretta a inviare due volte a settimana i camion per la raccolta dell’organico fino al Rifugio Montecristo, dall’altro un problema – come quello dei riufiuti organici – diventa una risorsa grazie al Decompositore organico in dotazione al Rifugio, che riduce del 90% il volume del rifiuto e lo trasforma in compost, e – come tale – in risorsa riutilizzabile.

La convenzione tra Asm, l’azienda AeC e i gestori del Rifugio è stata firmata oggi pomeriggio, alla presenza dell’amministratore unico dell’Asm, Paolo Federico, il responsabile Igiene urbana della stessa partecipata, Fabio Ianni, il gestore del Rifugio Montecristo, Riccardo Manzi, e il titolare della ditta AeC, Simone Suatti, che ha fornito il decompositore della linea EcoFriendly, che decompone il 90% del rifiuto organico, eliminando odori e umidità. Il risultato, un compost riutilizzabile, anche come mangime per pesci.

La sperimentazione parte da Montecristo, uno dei luoghi simbolo della montagna aquilana, ma l’Asm è pronta a un’intensa attività di sensibilizzazione per portare il decompositore in altre realtà, a partire da quelle più difficilmente raggiungibili dal servizio di raccolta rifiuti.

