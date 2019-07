Anch’io sono la Protezione Civile, 36 giovanissimi incontrano gli Alpini

L’AQUILA – I giovanissimi partecipanti del campo scuola Anch’io sono la Protezione Civile, in visita alla Caserma G. Pasquali, sede del Nono Reggimento Alpini.

36 ragazzi dai 10 ai 13 anni, assieme agli accompagnatori, si sono recati nella caserma per visitare le sale storiche del nono Reggimento e ammirare l’esposizione dei mezzi materiali, in dotazione alle Truppe Alpine. Infine si è tenuta la cerimonia dell’ammaina Bandiera.

Il campo scuola Anch’io sono Protezione Civile si svolge ogni anno, con l’organizzazione della sezione Ana Abruzzi. Ha l’obiettivo di educare i giovanissimi partecipanti alla conoscenza e all’importanza dell’impegno civico, nonché alla scoperta dei valori nell’ambito delle attività di Protezione Civile.

“È sempre un piacere avere dei giovani all’interno della nostra Caserma, intesa come luogo di valori ai quali tutti possono attingere. Per noi è estremamente importante questa attività volta a formare i futuri giovani operatori dell’emergenza, professionisti della solidarietà che interverranno mossi non solo da un fortissimo senso civico ma anche da un adeguata formazione”, dichiara il Comandante del nono Reggimento Alpini.

“In questo ambito è per noi importante dare il nostro contributo mettendo in contatto i nostri alpini eccezionali capaci di operare con questa professionalità attraverso lo spettro completo delle 4 missioni assegnate alla Forze Armate“.