A Fagnano Alto un’oasi sportiva per la Subequana

Lavori in corso al Centro sportivo di Fagnano Alto, a breve l’inaugurazione.

A fine mese dovrebbero infatti essere pronti anche gli spogliatoi e per il mese di Agosto si prevede l’inaugurazione della struttura sportiva.

«Da tempo non avevamo più un impianto sportivo – il sindaco Francesco D’Amore -: questo era uno dei miei obiettivi. Nel nostro Comune e per tutta la Valle Subequana non ci sono strutture del genere.

La realizzazione della struttura è interamente merito del Comune di Fagnano Alto.

«Prima è stato realizzato il campo di calcetto, che può essere utilizzato anche come campo di pallavolo grazie alle strutture che è possibile montare e smontare, e poi abbiamo pensato agli spogliatoi, facendo i conti con le nostre risorse.

L’area sportiva si trova sulla SS 261, nella frazione di Corbellino ed è visibile dalla strada. In molti infatti l’hanno già notata.

«Potrebbe servire già a breve un vasto bacino d’utenza. L’idea sarebbe comunque quella di dare poi l’area in gestione a qualche società sportiva.

«Siamo orgogliosi di mettere a disposizione dei giovani della nostra comunità e dell’intero territorio la nostra nuova struttura sportiva. È importante pensare a tutte le fasce della nostra comunità e i giovani sono una grande risorsa: per poter praticare attività sportive, sono attualmente costretti a percorrere molti chilometri – conclude D’Amore -. Noi rispondiamo con i fatti alle giuste richieste dei nostri cittadini. La qualità di vita di comune si misura con l’offerta di infrastrutture e dei servizi alla propria comunità. »