Parco Sirente Velino, avvoltoi e un lupo si dividono il “pranzo”

L’AQUILA – Un video rarissimo immortala il “banchetto” di avvoltoi e un giovane lupo all’interno del Parco Sirente Velino.

Straordinarie scene naturalistiche in provincia dell’Aquila, all’interno del Parco Sirente Velino, dove alcuni grifoni, della famiglia degli avvoltoi, e un giovane lupo “banchettano” con la carcassa di una mucca. Il video – ripreso da repubblica.it – in esclusiva per Gedi Visual è del fotografo naturalista Fabrizio Caputi, che ha spiegato: «Una scena che dimostra come i lupi, animali predatori, siano molto utili anche a ripulire i boschi da animali morti. È molto raro però riuscire a riprenderli durante questa attività. Soprattutto di giorno. Perché di solito agiscono di notte».

Il video.