Omaggio a Lucio Battisti ai Cantieri dell’Immaginario

“Pensieri e parole” è l’omaggio musicale a Lucio Battisti organizzato per questa sera a L’Aquila al Palazzo dell’Emiciclo.

L’evento, proposto dal Teatro Stabile d’Abruzzo, dal Teatro dei 99 con l’ideazione di Loredana Errico, la direzione musicale di Emanuele Castellano e le coreografie di Leonardo Bizzarri e rientra nel cartellone di eventi della rassegna “I Cantieri dell’Immaginario”.

Lo spettacolo inizierà alle 21,30 e si propone come un omaggio a Lucio Battisti, considerato ancora oggi uno degli artisti che ha contribuito di più al rinnovamento della canzone italiana, aprendole le porte della contaminazione con il rock, la black music, la disco, la musica latina e l’elettronica.

In scena gli artisti Annalisa Andreoli, voce, Manuel Amicucci, attore, Sandro Argentieri, voce e attore, Emanuele Castellano, pianoforte e chitarra, Alessandra Chiarelli, violino, Simone Cocciglia, voce, Melissa Paparusso, ballerina, Cristiano Pitari, attore, Antonio Sorrentino, voce, con la partecipazione del maestro Antonio Scolletta al violino.

“Pensieri e parole” è l’evento che la compagnia del Teatro dei 99 ha voluto dedicare al cantautore riconosciuto da tutti punto di riferimento del panorama musicale italiano.

Una produzione giovane che mette in campo la multidisciplinarietà come punto di forza per rendere un omaggio originale e inedito a Lucio Battisti.

La serata vuole offrire al pubblico spunti di riflessione e momenti di allegria, così ciascun spettatore potrà aggiungere un tassello al proprio puzzle sulla ricerca del senso della vita Pensieri, parole, immagini, suoni, gesti costituiranno il viaggio che artisti e pubblico fanno insieme attraverso arrangiamenti originali, coreografie, sketch e tanta buona musica.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.