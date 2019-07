L’Aquila, rapina alla Farmacia Pulcini

L’AQUILA – Rapina alla farmacia di San Giuliano a L’Aquila. Un uomo, col volto semicoperto, si è introdotto all’interno dell’attività armato di coltello.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 15, ed è stato denunciato alla Compagnia dei Carabinieri dell’Aquila.

All’interno della farmacia, di proprietà della famiglia Pulcini, è entrato all’improvviso un uomo che ha intimato alla farmacista in servizio di consegnare l’incasso. Al momento della rapina non c’erano clienti all’interno dell’attività.

La farmacista ha consegnato il denaro contenuto nella cassa – consistente in 300 euro circa – al rapinatore, che ha portato via anche alcuni farmaci non ancora indicati nel dettaglio. L’uomo aveva il volto in parte coperto da sciarpa e cappello. Dopo aver raccolto la refurtiva il malvivente si è allontanato dal locale, senza commetterre atti violenti nei confronti della farmacista.

Partite le indagini dei Carabinieri per risalire all’identità dell’uomo. Non si hanno indicazioni sull’età. Tra le indicazioni fornite ai militari dalla farmacista denunciante alcune inflessioni dialettali, le quali, però, non sono state, finora, sufficienti a capire né la provenienza né la nazionalità dell’uomo.