L’Aquila, acqua maleodorante: il sindaco ordina la sospensione dell’uso potabile

L’AQUILA – Il sindaco Pierluigi Biondi ha firmato l’ordinanza di sospensione per l’utilizzo dell’uso potabile in zona Mausonia, via Malepasso, via L’Aquila – Pianola.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha emesso un’ordinanza con cui viene disposta la sospensione, sino a nuova indicazione, dell’utilizzo dell’acqua per uso potabile nell’area compresa tra via Mausonia, via del Malepasso, via L’Aquila – Pianola. L’ordinanza si è resa necessaria in virtù della comunicazione giunta dalla Gran Sasso Acqua, i cui tecnici hanno prelevato dei campioni presso alcune utenze private, tra via Pratelle e località Martini, nelle quali era stata segnalata l’emissione di odori sgradevoli provenienti dal rubinetto. Come confermato dalla società di gestione del ciclo idrico integrato, i risultati del laboratorio analisi sui campioni saranno disponibili in un paio di giorni dal prelievo. Nel frattempo, in via precauzionale, è stato disposto il divieto a uso potabile dell’acqua.