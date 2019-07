Il cuore grande de Ju Parchetto per i bimbi del San Salvatore

L’AQUILA – “Ju Parchetto Con Noi” a sostegno dei bambini di Pediatria del San Salvatore.

Giovedì 25 luglio l’Associazione giovanile aquilana “Ju Parchetto Con Noi”, donerà il materiale acquistato al reparto di Pediatria dell’Ospedale “San Salvatore” dell’Aquila.

La cifra (750€), raccolta in occasione dell’evento benefico “Noi per VOI“, dello scorso 8 giugno al Palazzetto dei Nobili, è stata utilizzata per l’acquisto di immobilizzatori per arti e seggioloni pappa, materiale, richiesto dal reparto, utile al miglioramento della permanenza dei bambini ricoverati.

Si ringraziano, lo scrittore Matteo Grimaldi, per aver messo a disposizione delle copie del suo libro “La Famiglia X”, l’Associazione culturale Fr.Azioni Fra.Intese e tutte le persone che hanno contribuito con una donazione per il raggiungimento di questo grande risultato.

L’appuntamento è a giovedì alle ore 11 al reparto di Pediatria, dove, dopo uno spettacolo d’animazione per bambini a cura dei Manamanà di un’ora circa, ci sarà la consegna del materiale da parte dei ragazzi dell’Associazione “Ju Parchetto Con Noi” .