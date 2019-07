Contact center Inps, il Comitato provinciale chiede l’applicazione della clausola sociale

L’AQUILA – Riunione del Comitato provinciale Inps sul Contact center. Chiesta la corretta applicazione della clausola sociale.

Appello del presidente del Comitato provinciale Inps, Mario Basile, sull’affidamento alla RTI COMDATA della commessa relativa al Contact Center.

«Considerato che il territorio aquilano, a seguito del sisma del 6 Aprile 2009, ancora vive una durissima situazione occupazionale con risvolti sociali pesantissimi dovuti alla diminuzione della popolazione, anche a seguito della perdita di numerosissimi posti di lavoro che condizionano in maniera pesante le prospettive future del comprensorio e che attualmente il Contact Center occupa, in varie forme, circa 500 lavoratori appartenenti tutti a comunità ricadenti nel cratere sismico, già specificatamente formati nelle singole materie di competenza dell’Istituto, lavoratori che garantiscono un migliore servizio per l’utenza» il presidente Basile «fa appello all’Inps affinché, in sede di negoziazione per l’aggiudicazione della gara, sia correttamente applicata la clausola sociale relativamente alla territorialità che deve essere intesa e limitata al comprensorio del cratere sismico con sede a L’Aquila, alla continuità del rapporto di lavoro con la salvaguardia dei diritti acquisiti e del salario dei lavoratori anche per quel che concerne l’anzianità di servizio e la progressione di carriera e all’adeguamento dei salari mediante applicazione dei contratti relativi ai lavoratori della telefonia».