Treno investe un cavallo sulla Avezzano-Roccasecca

AVEZZANO – Paura e agitazione sulla linea Avezzano-Roccasecca. Questa mattina l’incidente, il treno delle 7,30 ha accidentalmente investito un cavallo.

Il treno viaggiava lungo la direzione di Roccasecca, quando l’autista del convoglio si è improvvisamente ritrovato l’animale sui binari e non è riuscito ad evitare l’urto. L’investimento è avvenuto all’altezza del tratto compreso tra Morino e Morrea.

Sul posto immediato l’intervento del personale Polfer e della Asl, per le operazioni relative alla rimozione della carcassa del cavallo investito, per il quale purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Il violento incidente ha comportato inevitabili disagi al regolare traffico ferroviario, rimasto interrotto per due ore circa. Per i passeggeri della corsa mattutina, fortunatamente, solo tanto spavento.