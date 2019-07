Tanti auguri a Claudia Giannone per la sua laurea

Tanti auguri per la sua laurea alla giornalista aquilana, collaboratrice del Capoluogo.it Claudia Giannone.

“1,2,3…Auguri Claudia, per il tuo fantastico 110 e lode, da mamma e papà”

Claudia è la nostra collega “rossoblu” per antonomasia e da sempre coltiva una grande passione per il giornalismo sportivo insieme a quella per lo studio; difatti questa mattina ha conseguito il suo terzo titolo accademico.

Dopo aver festeggiato il compleanno proprio pochi giorni fa, questa mattina ha conseguito la Laurea Magistrale in Lettere, Studi culturali e Letterari presso l’Università degli Studi dell’Aquila.

A Claudia tanti auguri per un futuro roseo e costellato di successi e tanti altri traguardi raggiunti da parte della redazione del Capoluogo.it.