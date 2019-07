Sbarca a L’Aquila la pizzonta gourmet a km 0

Arriva a L’Aquila la pizzonta gourmet; una golosa novità gastronomica a km 0.

Da un’idea dell’aquilano Leo Speranza, panificatore gourmet e street chef, si tratta di un soffice impasto fritto e farcito con prodotti tipici della gastronomia locale abruzzese.

Nasce da un panino casareccio, tipo il filone abruzzese, fatto con un impasto che messo nella friggitrice, cuoce e si gonfia in pochissimi minuti.

Non è unto e nell’impasto si possono aggiungere anche spezie, come lo zafferano o le noci.

Per quanto riguarda la farcitura via libera alle peculiarità gastronomiche del territorio aquilano: pecorino, prosciutto crudo nostrano, fichi stagionali o anche salsiccia e verdure.

Non viene venduta in un locale fisso ma Speranza gira tutta Italia con un truck dedicato e dal 18 luglio si trova fisso in Piazza Duomo con il primo street food restaurant.

La pizzonta aquilana è un marchio registrato, che ha vinto anche il premio nel 2017 e nel 2018 come miglior panino gourmet.

Nel truck sarà inoltre possibile assaggiare anche arrosticini di pecora e fegato, primo piatti e carne e tutto ciò che riguarda lo street food a km 0.