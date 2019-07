Passeggiata a cavallo in rosa per vedere il Lago del Salto

Un equiraduno eclusivamente al femminile è stato organizzato sull’Altpiano del Rascino, nel Rietino per domenica 4 agosto.

Un evento giunto alla sua quinta edizione e organizzato ancora una volta dall’Asd Sophia’s ranch, che si trova a Petrella Salto (Rieti) presieduta da Ariela Grossi.

Ariela ha voluto chiamare così la Asd aperta insieme al marito Claudio per omaggiare la sua piccola amazzone, la figlia Sophia che a soli 7 anni è già un’esperta cavallerizza professionista.

“Il paradiso terrestre si trova sulla groppa di un cavallo, sul seno di una donna e nel profumo di un fiore”, è un leit motiv che Ariela ha fatto suo da anni e che farà da filo conduttore all’evento del 4.

“Sarà una bella esperienza – assicura Ariela ai microfoni del Capoluogo.it – saremo circa 60 donne, provenienti non solo dalla zona ma anche da L’Aquila, dalla Toscana e altre regioni. Un’occasione per mettere insieme la nostra passione e passare una giornata spensierata, in mezzo alla natura e tutta in rosa!”.

“Siamo partiti 5 anni fa pensando fosse un gioco e a oggi invece è un evento che in molte aspettano con gioia”, aggiunge.

Con loro ovviamente ci sarà anche la piccola Sophia che non vede l’ora di poter calzare stivaletti e cappello e montare in sella.

“Andremo intorno al lago del Salto – chiarisce Ariela – che verrà vista da una visuale molto panoramica”.

E a fine giornata ci saranno anche sorprese per tutte le partecipanti, un attestato di partecipazione per ricordare l’appuntamento, una maglietta e altri gadget.

Il percorso è adatto a ogni livello di esperienza, è possibile portare il prprio cavallo oppure noleggiarlo, per informazioni contattare il numero 348/5714886, oppure consultare la pagina Facebook.