Incidente sulla SS80, auto contro scooter

L’AQUILA – Incidente nei pressi del bivio per Cansatessa, uno scooter finisce contro un’automobile. C’è un ferito.

L’incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 17, quando, per motivi ancora ignoti, i due mezzi si sono scontrati. Non è ancora stata ricostruita la dinamica dell’incidente.

Sul posto il personale della Polizia Municipale dell’Aquila e il 118, per prestare soccorso all’uomo alla guida dello scooter, rimasto lievemente ferito, trasportato all’Ospedale San Salvatore per gli accertamenti del caso. Sembrerebbe non aver riportato alcuna lesione grave.