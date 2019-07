Folla in vetta al Corno Grande

L’AQUILA – Corno Grande del Gran Sasso colorato questa mattina dai suoi appassionati in massa.

Montagna affollata in una giornata in cui le condizioni meteo non sono perfette.

Un video, pubbliato sui social da Paolo De Luca, accompagnatore di Media Montagna, mostra un nutrito gruppo di escursionisti e appassionati di montagna in vetta al Corno Grande. Sulla Via Normale, in direzione della vetta occidentale. “Tanti, come si può vedere dal video, stanno ancora raggiungendo la vetta. La visibilità non è ottimale, ma nessuno si fa spaventare”, sottolinea l’accompagnatore De Luca al Capoluogo.



Chi si gode il panorama, con lo sguardo spinto in giù fino a valle, chi si siede sulle rocce per riposare e tirare il fiato, chi immortala il momento con un video o una fotografia. Il quadretto è completo e diventa un’immagine mervaigliosa con il Gran Sasso a far da cornice.