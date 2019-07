Degrado a via Colle Sapone: pericoli dall’erba

L’AQUILA – Degrado in città a L’Aquila, tra via Colle Sapone e via Silvio Spaventa.

Erba alta, vecchie case in stato di abbandono, circondate dalla fitta vegetazione cresciuta tutt’intorno. Uno stato di desolazione che comporta più di qualche problema quotidiano, in una zona densamente popolata.

Come segnalato da un letto alla rubrica Dillo al Capoluogo, infatti, capita frequentemente di imbattersi in qualche animale selvatico che spunta dall’erba o dalle case popolari, danneggiate dal terremoto del 6 aprile 2009.

“Lo stato di degrado non è cosa nuova. Conseguenza principale della situazione in cui versano le strade in questione, la fuoriuscita di animali, non solo dalle case popolari, ma anche e soprattutto dalle erbacce, che, dal 2018, non sono state ancora tagliate”, segnala il nostro lettore.

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica in cui potete raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook -IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.