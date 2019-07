Auguri alla bis dottoressa Beatrice Di Marco

Tanti auguri alla bis dottoressa aquilana Beatrice Di Marco.

La dottoressa Beatrice di Marco si è laureata brillantemente questa mattina a L’Aquila in Scienze della formazione primaria, sviluppando una tesi molto attuale su come i mezzi tecnologici incidono sull’apprendimento dal titolo “Il gioco come nostalgia di un capriccio, i nuovi mezzi tecnologici formano o deformano?”.

Beatrice ha deciso di specializzarsi contestualmente alla sua attività lavorativa; è infatti insegnante alla scuola primaria della Dottrina Cristiana.

Un outfit rosso benaugurale e l’affetto del marito, il giornalista Marco Signori, della sorella Ilaria e dei parenti e gli amici che le si sono stretti intorno per farle festa, avranno sicuramente azzerato i tanti anni di sacrifici tra studio e lavoro.

Il secondo titolo va ad aggiungersi alla prima laurea in Scienze della Comunicazione

A Beatrice i migliori auguri di un futuro roseo e pieno di successi anche dalla redazione del Capoluogo.it.