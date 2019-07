Atletica, l’aquilano Puca agli europei in Svezia

L’atleta aquilano Leonardo Puca approda agli europei di atletica in Svezia.

Leonardo Puca, tesserato per L’Atletica L’Aquila, è stato convocato nella nazionale italiana under 20 che sta partecipando in questi giorni ai Campionati Europei di Boras in Svezia.

Nei giorni scorsi ha affrontato le batterie dei m. 400 ad ostacoli, classificandosi secondo nel suo turno e migliorando il proprio primato personale di 12 centesimi, portandolo a 52”15.

La batteria è stata vinta dallo svedese Carl Bengtstrom, 52”14.

Passavano il turno i primi tre classificati delle quattro batterie, più i migliori quattro tempi di ripescaggio e Puca è stato l’unico dei tre italiani a passare il turno.

Nella gara ha stabilito il quarto tempo di qualificazione per la semifinale.

Il miglior tempo di qualificazione è stato conseguito dallo svedese Johan Cleason, 52”08 ma accreditato per la finale sembra Alastair Chalmers che vanta un personale stagionale di 50”08.