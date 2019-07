Via l’amianto dagli ex pollai di Pettino, restano sporco e degrado

PETTINO – Dopo la bonifica dell’amianto portata a termine all’ex pollaio, resta lo sporco e il degrado. E anche una puzza insopportabile.

All’inizio di giugno sono partite le operazioni che hanno portato alla bonifica dell’amianto dai tetti degli ex pollai di Pettino, ma per i residenti di via Petrassi e dintorni i disagi non sono ancora finiti.

«Vi segnalo – scrive infatti un lettore a #dilloalcapoluogo – che a Pettino dopo aver rimosso dell’amianto hanno lasciato cumuli di feci di pollo all’aria aperta. Ci hanno condannato quindi a non aprire più le finestre, essendo questo cumulo puzzolente e pieno di mosche da settimane a pochi metri dai nostri balconi».

Benissimo la bonifica dell’amianto, quindi, ma a questo punto si dovrebbe provvedere alla bonifica completa, considerato che soprattutto d’estate la situazione segnalata a #dilloalcapoluogo peggiora con le alte temperature.

