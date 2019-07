Pausa Caffè con Maria Luisa Ianni, neoassessore del Comune dell’Aquila

Il Capoluogo ha intervistato il neoassessore Maria Luisa Ianni durante una delle sue Pause Caffè.



L’assessore di Forza Italia raccoglie l’eredità di Monica Petrella e riceve ulteriori deleghe: Politiche giovanili, Pari opportunità, Prevenzione del disagio psicosociale, Politiche del lavoro, Riorganizzazione dei tempi e degli orari della città, Informatizzazione e innovazione tecnologica, Fascicolo del cittadino; Comunicazione, Urp e semplificazione amministrativa.

«Una delega non necessariamente complessa ma di certo articolata» commenta l’assessore.

L’assessore infatti, data l’eterogeneità dei settori in cui è chiamata ad operare, interverrà trasversalmente in diversi campi.

Una donna forte, una madre e una lavoratrice infaticabile in un reparto delicato come quello di Terapia intensiva coronarica, al terzo mandato come Presidente all’ordine delle professioni infermieristiche e già consigliere comunale.

«Per due anni non ho mai forzato la mano in richieste di alcun tipo – commenta l’Assessore – finché è arrivata la presidenza della Quarta Commissione Regolamenti del Comune, di qualche mese fa, e poi la proposta, da parte del mio capogruppo e del Sindaco, di un incarico che mi riempie di gioia e di una grande responsabilità. Spero di esserne all’altezza.»

«Sono forzista da sempre. Negli anni ’90 mi sono innamorata di Forza Italia e de Polo delle Libertà. La visione di Berlusconi è molto simile alla mia: aperta, prospettica e internazionale.»