L’AQUILA – Pacco sospetto alle Poste centrali di Centi Colella.

Attimi di agitazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dell’Aquila, con più squadre. Necessario anche l’intervento del personale della Polizia Scientifica, che ha repertato quanto trovato e eseguito gli accertamenti del caso. In azione anche la Polizia Postale.

La segnalazione a Vigili del Fuoco e Scientifica è arrivata dal personale dell’Ufficio di Poste Italiane, in seguito alla fuoriuscita di una polvere, di colore giallastro, dalla busta del pacco in questione. Dalle prime risultanze dei pompieri non risulta presente all’interno del pacco alcuna sostanza chimica o radiologica. Il materiale trovato è stato consegnato nella mani dell’ARTA, per le analisi specifiche.

Pacco sospetto alle poste, le prime informazioni dall’Arta.

“Questa mattina il personale del Distretto provinciale Arta di L’Aquila, allertato dai Vigili del Fuoco, è intervenuto presso il Centro postale operativo del capoluogo regionale, in località Centi Colella, in seguito alla fuoriuscita di un fluido di color senape da un pacco. A titolo precauzionale, i tecnici dell’Agenzia hanno campionato la sostanza per identificarla. Oltre ai Vigili del Fuoco, erano presenti sul posto anche Polizia postale e personale del Dipartimento di prevenzione della Asl aquilana. Gli esiti degli accertamenti analitici saranno forniti alle autorità competenti”.