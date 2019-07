L’Aquila 1927, ci pensa De Paulis: iscrizione ufficiale

L’Asd L’Aquila 1927 si è ufficialmente iscritta al Campionato di Promozione/Coppa Italia/Juniores U19, “ancora una volta con risorse proprie del Presidente De Paulis”.

È l’annuncio, tanto atteso, che arriva dal numero uno societario. Alle ore 12 di oggi, infatti, la scadenza ultima per l’iscrizione. Il futuro dell’Aquila calcistica non è più in bilico. Ora, però, bisognerà attendere per capire quale sarà il futuro assetto societario. Se ci saranno cabiamenti.

Estenuanuet l’attesa ed estenuante, in questi ultimi giorni, la trattativa, aperta su due fronti. Da un lato il gruppo di imprenditori aquilani, con Iannini in prima fila, dall’altro l’offerta di rilevare il club avanzata dai Supporters’ Trust.

Il Capoluogo ha seguito la vicenda, proprio pochi minuti prima dell’ufficialità dell’iscrizione la situazione che si profilava era tutt’altro che definita. Eccola.

Il conto alla rovescia è finito e L’Aquila, in zona Cesarini, si iscriverà al Campionato di Promozione 2019-20?

Probabilmente sì. È quanto emerso dalla rovente giornata di ieri, fatta di incontri mancanti, accordi a metà e concitazione, per un futuro sempre in bilico. In parte ancora oggi, a poche ore dalla scadenza dei termini per l’iscrizione.