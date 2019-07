Ladri acrobati messi in fuga a Pettino

L’AQUILA – Tentato furto a Pettino, ladri acrobati messi in fuga da un vicino di casa.

Nella serata di ieri si è registrato un tentativo di furto in appartamento nella zona bassa di Pettino da due ladri che si sono arrampicati sui canali di scolo delle grondaie.

Secondo le informazioni raccolte, intorno alle 21,30 due uomini si sono introdotti in un’area condominiale di via Carducci. Con l’appoggio di alcune fioriere, poi, i due si sono arrampicati lungo il canale di scolo delle grondaie al fine di raggiungere un appartamento ai piani superiori.

La scena, fortunatamente, è stata notata da un vicino, casualmente affacciato al balcone. L’uomo – capite le intenzioni dei ladri – ha iniziato a urlare, costringendo i due a ridiscendere precipitosamente e a darsi alla fuga.

Secondo i testimoni, si tratta di due uomini – presumibilmente europei. Presumibilmente i due hanno scelto come obiettivo il piano superiore, in quanto non protetto da allarmi, come quelli ai piani inferiori.

(In copertina, foto generica da bresciatoday.it)