Incuria, degrado e spazzatura a Via Strinella

Tanta spazzatura e uno stato di incuria generale: ecco come si presenta lo spazio verde di fronte la chiesa di Santa Rita su via Strinella a L’Aquila.

La segnalazione arriva da Facebook: nelle immagini è evidente uno stato di incuria generale.

Tanta immondizia fuori dai cestini, cartacce, fotocopie di documenti: tutto abbandonato in un piccolo spazio verde quotidianamente molto frequentato dai bambini ma anche dai tanti anziani che abitano nella zona.

Nel tempo è diventato un piccolo luogo di ritrovo. Negli anni’90 c’erano gli Scout Agesci nelle vicinanze della chiesa.

Dopo il terremoto è stata organizzata nel parchetto anche qualche iniziativa per i più piccoli e negli anni scorsi sono state risistemate sia le panchine che i giochi.

Via Strinella è da sempre densamente popolata: dopo il terremoto del 6 aprile sono tantissimi gli studenti che hanno scelto questi palazzi come posto dove vivere; è una zona molto centrale e soprattutto ben collegata con i mezzi con il resto della città.

“Per noi che non abbiamo la macchina – spiega una signora al Capoluogo.it – è l’unica valvola di sfogo per non restare soli e chiusi in casa tutto il giorno. Con qualche vicina ci incontriamo, comperiamo una rivista, ci sediamo a commentare le notizie o a ricordare qualcosa del passato. Con questa sporcizia però passa la voglia e non è giusto perchè la zona è molto frequentata”.

Difatti, accanto al parco c’è anche un piccolo campo da basket dove, spesso, il pomeriggio si ritrovano giovani e giovanissimi per fare due tiri a canestro.