Incidente sulla Tiburtina Valeria, quattro feriti

SANTE MARIE – Scontro tra due auto a San Giovanni, frazione di Sante Marie, sulla Tiburtina. In quattro finiscono all’Ospedale, due ricoverati in Codice Rosso.

Il grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, dopo le 17. Due vetture, una Taria e una Panda, si sono scontrate per motivi ancora da accertare. Sembra probabile che la visibilità lungo la Tiburtina nel frangente in cui le automobili attraversavano il tratto stradale fosse limitata, a causa del violento temporale estivo in corso.

Alla guida delle due auto rispettivamente due persone, conducente e passeggero. Le quattro persone rimaste coinvolte nell’impatto, sono state soccorse e trasportate urgentemente all’Ospedale di Avezzano. Sono stati ricoverati i due autisti, di 67 e 83 anni. I passeggeri, rispettivamente 99 e 80 anni, sono monitorati dai medici. Tuttora in corso gli accertamenti clinici per stabilire una prognosi. Si tratta di quattro uomini.

Sul posto necessario l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo, coordinati dal Capitano Silvia Gobbini e dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Avezzano. Quasi completamente distrutta la Panda. Nell’impatto la Yaris si è ribaltata su un lato.